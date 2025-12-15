Cannavaro analizza la Serie A: «Scudetto? Il Milan di Allegri ha questo enorme vantaggio»

Cannavaro, attuale CT dell’Uzbekistan, è convinto che il Milan abbia il grande vantaggio di non giocare le coppe europee

Fabio Cannavaro, attuale CT dell’Uzbekistan, ha commentato a Napoli la serrata corsa scudetto in Serie A, definendola una sfida di sorpassi tra Inter, Napoli, Milan e Roma.

PAROLE – «Non c’è ancora una squadra che ha continuità, c’è chi sbaglia qualche secondo tempo, o il primo, c’è chi sbaglia la partita e poi la volta dopo rivince. Ma ora è anche normale, perché comunque c’è la Champions League che ti assorbe tanta energia e sicuramente il Milan sotto questo punto di vista è avvantaggiato».

Cannavaro ha poi analizzato le singole squadre: