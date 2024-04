Sabatini bacchetta dopo Sassuolo Milan: «Leao lunatico, la difesa non va e il centrocampo troppo leggero». L’articolo del giornalista

Il giornalista Sabatini ha commentato il pareggio per 3-3 tra Sassuolo e Milan in un articolo scritto per calciomercato.com.

PAROLE – «I tifosi non parlano d’altro: il derby di lunedì. Lasciamoli liberi di tifare e anche di sbagliare sull’onda delle passioni. Ma il verdetto su Pioli non va affidato al tribunale dei social,alla penultima con la Roma e all’ultima spiaggia con l’Inter. E nemmeno il giudizio su questo Milan. Sfruttando anche il pari con il Sassuolo, bisogna ribadire che la difesa così non va, anzi non è mai andata. E il punto debole era e resta la zona abitata da Florenzi e Calabria, più il centrale di turno. Il centrocampo è troppo leggero se non c’è Loftus-Cheek tra i due mediani.

Da smontare invece la consuetudine, un po’ pigra, che l’attacco dipenda, nel bene e nel male, da Rafa “lunatico”. D’accordo, il portoghese fa la differenza, soprattutto se in coppia collaudata con Theo. Ma questo Milan ha in Chukwueze un Leao di fascia destra e ancora non l’ha sfruttato a pieno. Invece manca davvero un 9 altrettanto campione, come mancava quando nel 2020 arrivò Ibra. Che infatti trasformò il Milan, quel Milan proprio di Pioli…».