Lopetegui Milan, Incocciati sicuro: «Nome buttato lì per vedere questa cosa». Le parole dell’ex allenatore

L’ex calciatore Beppe Incocciati ha parlato a TMW Radio analizzando il momento del Milan e il possibile nuovo allenatore.

VOTO SU JUVE MILAN – «Insufficienza secca. Juve? Non c’è proprio la cultura del gioco e della finalizzazione. E se si perde questo, finisce tutto. La strada da percorrere è un’altra. Se la Juve continua su questa strada di Allegri, allora…».

LOPETEGUI AL MILAN – «Nome buttato lì per vedere la reazione della piazza. Obiettivamente, se fosse così dovremmo aspettare la campagna acquisti. Il Milan ha necessità in tutti i reparti per creare una struttura importante vista la sua storia. Ci vogliono innesti di spessore. Non so se il Milan possa garantire a Conte giocatori di alto livello come lui vuole»