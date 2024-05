Nuovo allenatore Milan, Cardinale SCIOGLE le riserve! Arriva lui, prossima settimana decisiva

Nuovo allenatore Milan, Cardinale scioglie le riserve: in pole come sostituto di Stefano Pioli c’è Paulo Fonseca

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale, patron del Milan, ha sciolto le riserve sul prossimo allenatore del club rossonero, colui che dovrà raccogliere l’eredità di Stefano Pioli a partire dalla prossima stagione.

In pole c’è oggi Paulo Fonseca: il portoghese viene considerato il profilo perfetto per stile, credo tattico e capacità di lavorare in team. Una decisione definitiva verrà presa solo la prossima settimana quando Fonseca avrà terminato la propria stagione con il Lille e deciderà se rimanere, accettare il Marsiglia, il Milan o una quarta squadra rimasta top secret. Sono giorni caldissimi.