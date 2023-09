Sabatini: «Sabato il Milan affronterà uno dei centrocampi più forti d’Europa». Le sue parole a Radio Radio

Intervenuto su Radio Radio, Sandro Sabatini ha parlato così del derby di Milano tra Inter e Milan. Le sue parole.

INTER MILAN – «Per il Milan sabato ci sarà il confronto col centrocampo più forte in Italia e tra i più forti in Europa. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan sono il cuore dell’Inter. Voglio capire come Loftus-Cheek, Rejnders e Krunic si scontreranno con questo centrocampo, che è veramente forte. Sono curioso di capire, sarà un bel confronto».