Sabatini analizza Milan Lazio: «Solito 1-0 ma Allegri è cambiato, cercato il raddoppio. Lui da Nazionale»

Sabatini analizza Milan-Lazio, il giornalista esalta la gestione del vantaggio e i singoli: Maignan miracoloso, difesa super e un monito a Gattuso

Il successo di misura ottenuto dai rossoneri sulla Lazio ha scatenato le analisi degli opinionisti, pronti a decifrare l’ennesima vittoria griffata Massimiliano Allegri. Attraverso il suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha offerto una lettura approfondita del momento del Milan, partendo da un dato statistico ormai ricorrente: il risultato finale. Il giornalista ha evidenziato come si tratti del «solito 1-0», un punteggio che sta diventando un marchio di fabbrica in questa stagione, replicando l’esito già visto negli scontri diretti contro Bologna, Napoli, Roma e Inter. Tuttavia, Sabatini ci tiene a smontare i vecchi pregiudizi sul “corto muso”, sottolineando un’evidente evoluzione nell’atteggiamento della squadra una volta passata in vantaggio.

Sabatini pazzo di Allegri

PAROLE – «Corto muso in purezza da parte di Allegri, ma attenzione perché quello che veniva imputato al Milan, cioè di non saper giocare quando c’era da fare la partita, stavolta non si è verificato perché il Milan quando è passato in vantaggio ha cercato il 2-0, come peraltro successo tutte le altre volte, ha continuato a giocare alla ricerca del 2-0». Secondo il conduttore, dunque, i giudizi non vanno incanalati nei luoghi comuni: il Milan non ha smesso di giocare, ma ha provato a chiudere i conti.

L’analisi si è poi spostata sulle prestazioni individuali, esaltando una difesa d’acciaio. Oltre al solito Mike Maignan, autore di un’altra parata miracolosa, Sabatini ha lodato Fikayo Tomori, capace di fornire l’assist a Rafael Leao e di giocare «a tutto campo» annullando il pericoloso Zaccagni. Promossi a pieni voti anche Matteo Gabbia, per la sua «saggezza e pulizia d’intervento», e Strahinja Pavlovic, che ha messo «a cuccia» Isaksen. Infine, un’investitura importante per il giovane Davide Bartesaghi, con un messaggio diretto verosimilmente in ottica azzurra: «Dico a Gattuso di stare attento anche a Bartesaghi sulla fascia sinistra, perché questo è un ragazzo che sta continuando a proporre delle prestazioni di alto livello».

