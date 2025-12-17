Sabatini scettico su Fullkrug: «Potrebbe rappresentare un Boniface bis, la cartella clinica…»

Sabatini, noto giornalista, ha commentato con scetticismo il possibile arrivo in rossonero di Fullkrug dal West Ham: le dichiarazioni

Il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini, attraverso il proprio canale YouTube, ha espresso forti perplessità sull’imminente arrivo di Niclas Füllkrug al Milan. Nonostante la trattativa sia in fase avanzata e il giocatore abbia già dato il suo gradimento al trasferimento, Sabatini solleva un allarme rosso: la tenuta fisica del centravanti tedesco.

L’allarme infortuni: il paragone con Boniface

Il punto centrale della critica di Sabatini non riguarda tanto il valore tecnico, quanto la continuità atletica del giocatore del West Ham:

«Fullkrug non gioca, è sempre infortunato. L’ultimo gol non se lo ricorda più nessuno». Il precedente: Sabatini evoca lo spettro di un acquisto sfumato in estate. «Quest’estate il Milan stava per comprare Kevin Boniface , poi non ha passato le visite mediche. Non deve essere un tentativo tipo Boniface bis».

La richiesta: Il giornalista riconosce la necessità di intervenire dopo il KO di Gimenez, ma predilige l'affidabilità: «Doveroso prendere un giocatore in prestito per 5/6 mesi, ma che sia sano».

Caratteristiche tecniche: Utile per Allegri?

Nonostante i dubbi fisici, Sabatini concede un’apertura sul piano tattico, confermando quanto analizzato da altri opinionisti nelle ultime ore:

PAROLE – «È venuto fuori molto tardi, però ha caratteristiche fisiche che potrebbero essere utili per Allegri».

L’idea è che il tedesco possa garantire quel “peso” in area di rigore necessario per il gioco di rimessa e di sponda tipico del tecnico livornese, a patto però che le visite mediche non riservino sorprese amare.

Il profilo di Niclas Füllkrug (Stagione 24/25)