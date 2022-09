Rummenigge: «Spero l’Inter vinca lo scudetto. Senza Maignan era 3-3». Le parole dell’ex nerazzurro

Karl-Heinz Rummenigge, ex Inter, è stato intervistato dal Corriere dello Sport.

DERBY – «Purtroppo ho visto. La reazione però poi c’è stata e, se il Milan non avesse avuto Maignan, sarebbe finita 3-3».

ITALIANE IN CHAMPIONS – «Chi farà più strada? Forse la Juventus, che viene da due anni difficili nei quali ha avuto problemi sia in campionato sia in Champions. Dalla Juve adesso tutti si aspettano una stagione migliore, nella quale lotti per vincere lo scudetto e in Europa vada più avanti rispetto agli ottavi».

MILAN – «Quale obiettivo? Quello di passare il turno, un traguardo alla portata per entrambe. Il Milan ha un buon girone e una formazione che è stata rinforzata rispetto allo scorso anno».

ULTIMO SCUDETTO – «L’Inter ha attraversato un periodo, tra febbraio e marzo, in cui ha pareggiato tanto: sarebbero bastate una o due vittorie in più per cambiare volto alla classifica e allo sprint finale. Il Milan ha conquistato il titolo un po’ a sorpresa, ma dopo trentotto giornate non vinci per caso: il tricolore se lo è meritato e Pioli è stato bravissimo».

NUOVO DUELLO – «Prima di tutto mi fa piacere che Inter e Milan siano tornate in cima al calcio italiano: per anni, quando la Juventus dominava, il campionato era meno interessante. Mi aspetto una Serie A imprevedibile nella quale oltre alle milanesi, anche la Juve, il Napoli e la Roma di Mourinho potranno dire la loro. La sconfitta di Udine non ridimensiona i giallorossi, idem il pareggio dei bianconeri a Firenze. Io spero che vinca l’Inter, ma non sarà facile».