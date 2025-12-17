Ronaldinho non dimentica il passato: un pensiero per il Milan – VIDEO

Ronaldinho sul suo profilo Instagram ha celebrato i 126 anni di storia del Milan, questo il video pubblicato nella giornata di ieri

Ieri l’Associazione Calcio Milan ha compiuto 126 anni di storia. In tanti hanno fatto gli auguri ad uno dei club più gloriosi della storia del calcio italiano e non solo. Calciatori di oggi, ex rossoneri, tra questi c’è anche un fenomeno di questo gioco, uno che ha fatto innamorare un’intera generazione, stiamo parlando Ronaldinho.

Ha indossato la maglia del Diavolo dal 2008 al 2011, per un totale di 95 presenze, 26 gol e 29 assist. Quella rossonera è diventata la seconda maglia più indossata nella sua carriera, dopo ovviamente quella del Barcellona.

Un video celebrativo con alcune sue giocate ed esultanze ed un semplice augurio, così Dinho ha ricordato i 126 anni del club.