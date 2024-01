Non solo Krunic, anche Romero potrebbe salutare il calciomercato Milan a gennaio. In tal senso il Como è in pressing

Via dopo appena pochi mesi? Non solo Krunic, anche Romero potrebbe salutare il calciomercato Milan a gennaio. In tal senso il Como è in pressing.

A confermare l’operazione è lo stesso direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, a Sportitalia:

PAROLE – «Romero al Como? Ce lo auguriamo, ci stiamo lavorando»