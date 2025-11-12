Romano smentisce tutto: «Non c’è stato nessun contatto tra il Milan e questo giocatore, non arriverà a gennaio»

Romano, noto giornalista esperto di mercato, ha smentito i contatti tra Jonathan David e il Milan in vista della sessione di gennaio

La pausa delle Nazionali ha riacceso i rumor sul calciomercato invernale, con i riflettori puntati sull’attacco del Milan. Tra i nomi più gettonati, oltre a Robert Lewandowski in scadenza, è circolato quello di Jonathan David, attaccante arrivato alla Juventus in estate.

Proprio in merito a una possibile clamorosa trattativa per David, è intervenuto Fabrizio Romano nel suo ultimo video su YouTube, smentendo con forza l’indiscrezione.

Romano: nessuna trattativa e la volontà di David

Romano è stato categorico, affermando che al momento «non risulta che ci sia una trattativa in piedi o un discorso in piedi tra il Milan e Jonathan David». Non solo: anche chi è vicino al calciatore smentisce la possibilità di un suo addio già a gennaio.

Il centravanti canadese ha una chiara volontà: «Il giocatore punta a restare alla Juventus, ad assestarsi con un allenatore nuovo e giocarsi le sue carte».

Il precedente in estate

L’esperto di mercato ha rafforzato la sua smentita ricordando i precedenti tra David e il Milan:

PAROLE – «A oggi non risulta che rossoneri e bianconeri stiano lavorando a una trattativa per gennaio anche perché il Milan quando ha avuto la possibilità di prenderlo a parametro zero, durante la scorsa estate, non è stata mai in corsa perché non convinto».

Dunque, nonostante le voci, la pista David per il Milan al momento è fredda e non sostenuta da manovre concrete tra i club.