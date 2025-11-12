Connect with us

Jonathan David, cosa c’è di vero dietro l’interesse del Milan: indiscrezione smentite? L’ultima novità non lascia particolari dubbi

31 minuti ago

David

Jonathan David, le indiscrezioni relative ad un presunto interesse del Milan per gennaio sono state smentite da Fabrizio Romano

Il Milan rimane estremamente attento a qualsiasi potenziale occasione di mercato nel reparto offensivo. Il rendimento al di sotto delle aspettative di Santiago Giménez – fermo a un solo gol in Coppa Italia e ancora a secco in Serie A – sta spingendo il club rossonero a guardarsi attorno in vista della sessione invernale.

Tra i vari nomi accostati (Lewandowski, Panichelli, Vlahovic), è emerso un nuovo rumor di mercato.

Jonathan David Piace Ad Allegri

Il profilo sotto la lente d’ingrandimento è Jonathan David, attaccante canadese arrivato alla Juventus in estate a parametro zero dopo una lunga esperienza al Lille in Ligue 1.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, David piace molto ad Allegri. I rossoneri si sarebbero iscritti alla potenziale corsa per il giocatore, ma solo a una condizione: che la Juventus lo metta sul mercato e apra a una formula temporanea, come un ipotetico prestito con diritto di riscatto.

La situazione attuale: Romano smentisce

Nonostante le voci, allo stato attuale dei fatti, non ci sono delle vere e proprie trattative in corso o in piedi fra le parti. Lo ha ribadito l’esperto Fabrizio Romano in un video sul suo canale YouTube.

Il centravanti canadese, dal canto suo, non intende lasciare Torino dopo pochi mesi e punta a restare alla Juventus per giocarsi le sue carte e convincere il proprio nuovo allenatore, Luciano Spalletti.

