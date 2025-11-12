Calciomercato
Jonathan David, cosa c’è di vero dietro l’interesse del Milan: indiscrezione smentite? L’ultima novità non lascia particolari dubbi
Il Milan rimane estremamente attento a qualsiasi potenziale occasione di mercato nel reparto offensivo. Il rendimento al di sotto delle aspettative di Santiago Giménez – fermo a un solo gol in Coppa Italia e ancora a secco in Serie A – sta spingendo il club rossonero a guardarsi attorno in vista della sessione invernale.
Tra i vari nomi accostati (Lewandowski, Panichelli, Vlahovic), è emerso un nuovo rumor di mercato.
Jonathan David Piace Ad Allegri
Il profilo sotto la lente d’ingrandimento è Jonathan David, attaccante canadese arrivato alla Juventus in estate a parametro zero dopo una lunga esperienza al Lille in Ligue 1.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, David piace molto ad Allegri. I rossoneri si sarebbero iscritti alla potenziale corsa per il giocatore, ma solo a una condizione: che la Juventus lo metta sul mercato e apra a una formula temporanea, come un ipotetico prestito con diritto di riscatto.
La situazione attuale: Romano smentisce
Nonostante le voci, allo stato attuale dei fatti, non ci sono delle vere e proprie trattative in corso o in piedi fra le parti. Lo ha ribadito l’esperto Fabrizio Romano in un video sul suo canale YouTube.
Il centravanti canadese, dal canto suo, non intende lasciare Torino dopo pochi mesi e punta a restare alla Juventus per giocarsi le sue carte e convincere il proprio nuovo allenatore, Luciano Spalletti.