Connect with us

Calciomercato News

Calciomercato Milan, piovono pesanti smentite: nessun dialogo in corso. E spunta il retroscena estivo

Calciomercato News

Calciomercato Milan, resta viva la suggestione Icardi! In casa rossonero proseguono le riflessioni: colpo a gennaio?

Calciomercato News

Calciomercato Milan, il rinnovo di Maignan è in stallo: Juve in pressing ma c'è una squadra in pole. Ecco quale

Calciomercato News

Mercato Milan, il colpo Jonathan David è davvero possibile? Allegri a caccia di un bomber a gennaio ma la Juve... Ultimissime

Calciomercato News

Calciomercato Milan, indiscrezione che conferma tutto: Tare a caccia di un centravanti a gennaio ma quei tre profili vanno esclusi

Calciomercato

Calciomercato Milan, piovono pesanti smentite: nessun dialogo in corso. E spunta il retroscena estivo

Milan news 24

Published

33 secondi ago

on

By

Tare

Calciomercato Milan, arrivano importanti smentite sul presunto interesse per Jonathan David in vista di gennaio. Ultime

Nonostante le recenti indiscrezioni che vorrebbero Jonathan David nel mirino del Milan per un possibile affare a gennaio, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha smentito categoricamente tali voci.

In una dichiarazione che smorza gli entusiasmi rossoneri, Romano ha affermato:

PAROLE – «A me oggi non risulta che ci sia una trattativa in piedi o un discorso in piedi tra il Milan e David».

La smentita è forte e si basa anche su un elemento storico: il Milan, in passato, non ha mai mostrato un interesse concreto per l’attaccante canadese, nemmeno quando si è presentata la grande occasione di prenderlo a parametro zero.

Calciomercato Milan, la mancanza di convinzione passata

Romano ha sottolineato che, quando David era disponibile senza costi di cartellino (prima del suo trasferimento alla Juventus, dove è arrivato come svincolato dal Lille), «il Milan non è mai stato veramente in corsa perché non convinto da quella possibilità».

Questa assenza di interesse in passato rende la clamorosa ipotesi di un acquisto a stagione in corso meno credibile agli occhi degli esperti. La Juventus, dal canto suo, non avrebbe comunque alcuna intenzione politica di rinforzare una rivale diretta, rendendo l’operazione ancora più complessa.

Pertanto, le voci di un possibile passaggio al Milan restano, al momento, solo una suggestione di mercato non supportata da trattative concrete.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.