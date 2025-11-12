Mercato Milan, il colpo Jonathan David è davvero possibile? Allegri a caccia di un bomber a gennaio ma la Juve... Ultimissime

Mercato Milan, Allegri vuole un bomber a gennaio ma difficilmente la Juve libererà Jonathan David per i rossoneri. Ultime

L’attaccante canadese Jonathan David sta vivendo un avvio di stagione da incubo alla Juventus, con un feeling mai sbocciato e un ruolo sempre più marginale. La sua avventura bianconera rischia di essere una meteora, tanto che il mercato di gennaio potrebbe rappresentare una via d’uscita.

La destinazione ipotizzata da Sportmediaset ha del clamoroso: il Milan.

Mercato Milan, l’interesse dei rossoneri per David: il bomber per Allegri

Secondo le ultime indiscrezioni, il profilo di Jonathan David sarebbe finito nel mirino della dirigenza rossonera in vista della sessione invernale. Il Milan, guidato da Massimiliano Allegri, è alla ricerca di rinforzi offensivi per puntellare una rosa colpita dagli infortuni e mantenere le posizioni di vertice.

Le caratteristiche di David, nonostante la crisi di gol, sono ritenute compatibili con le esigenze del Diavolo, che necessita di una punta per dare manforte all’attacco.

L’ostacolo: la Juventus non rinforza le rivali

Nonostante l’interesse rossonero, l’operazione è stata subito catalogata come «molto difficile». L’ostacolo principale non è economico, bensì politico:

PAROLE – «La Juventus non ha alcuna intenzione di rinforzare una diretta concorrente».

La dirigenza bianconera (guidata dall’AD Damien Comolli) difficilmente accetterebbe di cedere un giocatore, anche se in crisi, a una rivale storica come il Milan, rischiando il classico “gol dell’ex”. Se l’addio si concretizzerà, la destinazione più probabile resta l’estero, con la Premier League (in particolare Chelsea e Tottenham) sempre alla finestra.

David, scivolato nelle gerarchie di Spalletti (solo il 13% di minutaggio con il nuovo tecnico), cerca una via di fuga, e il Milan ci pensa, ma la Juve fa muro.