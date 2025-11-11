David Milan, spunta la formula della possibile operazione con la Juve! Incastro con Santiago Gimenez, cosa può succedere a gennaio

David Milan, l’attaccante canadese potrebbe arrivare a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto: incastro con Gimenez

L’avventura di Jonathan David alla Juventus, iniziata con grandi aspettative dopo il suo arrivo a parametro zero dal Lille, sembra essere giunta a una svolta negativa. L’attaccante canadese, atteso per le caterve di gol, ha avuto un impatto profondamente deludente: una sola rete all’esordio contro il Parma e poi il silenzio assoluto. Prestazioni insufficienti, gol sbagliati e tanta panchina hanno caratterizzato il suo inizio in bianconero.

David Milan, superato da Vlahović e il ruolo da subentrante

Gli errori decisivi contro avversari di peso come Milan, Villarreal e Torino non sono sfuggiti ai tecnici che si sono susseguiti. Da Tudor a Spalletti, la scelta è ricaduta su Dusan Vlahović, che da esubero è tornato a essere un leader del gruppo, relegando David al ruolo di seconda scelta.

Lo stesso Luciano Spalletti ha ritagliato per il canadese un ruolo da comprimario: «David dentro l’area di rigore ha qualità: è un calciatore da quei minuti lì, quando le squadre avversarie si chiudono», ha dichiarato il tecnico, sottolineando di fatto il suo destino da subentrante.

Milan interessato: l’incognita Giménez

Una cessione non è quindi esclusa, anche per permettere alla Juve di trovare un profilo più compatibile con il gioco di Spalletti. Come riporta Tuttosport (e citato da Calciomercato.com), gli estimatori di David non mancano: Chelsea e Tottenham si sono già informati.

Ma è il calciomercato Milan ad essersi iscritto alla corsa. David piace molto ad Allegri, soprattutto in contrasto con le difficoltà di Santiago Giménez (ancora a secco) e Nkunku (in ritardo di condizione). I rossoneri potrebbero tentare il colpo se la Juve decidesse di metterlo sul mercato e, soprattutto, se accettasse una formula temporanea, come un prestito con diritto di riscatto.

Tuttavia, l’operazione è legata a doppio filo: prima di buttarsi su David, il Milan dovrà piazzare il messicano Giménez a gennaio. Un incastro di mercato che potrebbe rivitalizzare due attaccanti in difficoltà.