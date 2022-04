Romagnoli, sfida alla Lazio con vista sul futuro: le ultime sulla trattativa

Alessio Romagnoli tornerà domani sera all’Olimpico: lui sogna la Lazio ma tra Lotito e Raiola la distanza è molto ampia

Scalo all’Olimpico con vista sul futuro. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, quella di domani sera potrebbe essere una partita speciale per Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, rientrerà dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori 6 partite e partirà dalla panchina.

Non è un mistero che il centrale sia in trattativa serrata per un eventuale trasferimento a Formello a fine stagione. Tuttavia la distanza tra le parti è al momento talmente ampia da non indurre all’ottimismo. Raiola, agente di Romagnoli, ha chiesto un contratto di cinque anni a 3.3 milioni a stagione più bonus, mentre Lotito ha messo sul piatto lo stesso stipendio di Acerbi (destinato all’addio): 2.5 milioni bonus inclusi. Balla un milione scarso tra domanda e offerta ma il nodo più grande restano le commissioni. Alessio sogna la Lazio ma la strada per arrivarci è irta di ostacoli.