Romagnoli: l’obiettivo del centrale è vestire ancora la maglia rossonera

Il capitano vuole restare, ma servirà anche l’ok dell’agente Raiola

Settimane concitate, il futuro di Alessio Romagnoli non è ancora del tutto scontato. Il Milan è casa sua, ma Elliott ha come obiettivo il taglio netto del salariale. Che dire, l’obiettivo del centrale è restare a Milano ma dovrà rinunciare a una parte di stipendio.

Raiola è pronto a sedersi a un tavolo per trattare

L’agente del calciatore ha come obiettivo quello di ottenere il massimo per il calciatore. La situazione non è per nulla semplice. Le offerte di certo non mancheranno al capitano. Vedremo che accadrà.