Raiola: si prevede un’altra estate bollente con la dirigenza

Braccio di ferro in arrivo, Raiola è pronto alla ‘battaglia’

Non farà sconti Mino Raiola. Tanti suoi giocatori all’interno del Milan di Pioli. Da Bonaventura, a Donnarumma passando ovviamente per Zlatan Ibrahimovic. L’agente a giorni parlerà con a società per capire realmente quali saranno i punti stabili del progetto.

Ibrahimovic sempre più lontano: non ci sono le condizioni adatte

Sul fronte Ibra non arrivano buone notizie. Lo svedese non ha intenzione di rinnovare per un’altra stagione. Il rapporto con Gazidis non è straordinario e questo potrebbe fare la differenza per il calciatore.