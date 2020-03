Calciomercato Milan: dubbi sul futuro di Alessio Romagnoli

Calciomercato Milan: il futuro di Alessio Romagnoli parrebbe un rebus. Il contratto scade il 30 giugno 2022 ma il Diavolo…

Alessio Romagnoli è legato al club rossonero ormai da diversi anni. Nel 2018 accettò di diventare capitano del Milan, sposandolo anche nel momento in cui top club come Chelsea e Juventus furono interessati alle sue prestazioni.

Stando a quanto riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, però, il club di Via Aldo Rossi per far registrare una plusvalenza importante potrebbe anche accettare offerte allettanti. Il contratto dell’ex Sampdoria scade il 30 giugno 2022, Mino Raiola in tal caso si starebbe già muovendo.