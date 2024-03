Romagnoli imbufalito dopo Lazio Milan: «Scandalosi!». Lo sfogo sulla direzione arbitrale di Di Bello nel match di oggi dell’Olimpico

Tantissimo nervosismo dopo il triplice fischio di Lazio Milan, tra i protagonisti anche Alessio Romagnoli. Il difensore centrale dei biancocelesti, grande ex della sfida, è tra i più furiosi a fine partita per com’è andata e per la direzione arbitrale di Marco Di Bello.

La squadra di Maurizio Sarri ha infatti terminato la gara in 8 uomini, per via delle espulsioni di Pellegrini, Marusic e Guendouzi. Il centrale, uscendo dal campo avrebbe urlato: «Scandalosi, scandalosi, scandalosi».