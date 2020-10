Romagnoli, buona la prima al rientro dopo l’infortunio

Alessio Romagnoli si è comportato bene ieri sera in una partita per nulla semplice. Il capitano del Milan era al rientro

Eppure il difensore non ha particolarmente sofferto Lautaro Martinez (a differenza del derby d’andata della scorsa stagione quando soffrì Lukaku), ritrovando subito l’intesa con Simon Kjaer. Stefano Pioli ritrova finalmente un giocatore fondamentale per le prossime sfide, in attesa del rientro di Leo Duarte e Matteo Gabbia alla prese ancora con il Covid 19.