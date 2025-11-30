Roma Napoli, Conte espugna l’Olimpico e si prende il primo posto con il Milan. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Napoli si è aggiudicato il big match della giornata, superando la Roma all’Olimpico con il risultato di 1-0. Una vittoria cruciale che non solo consolida le ambizioni della squadra partenopea ma ridefinisce anche i vertici della classifica. Sotto la guida del carismatico tecnico Antonio Conte, ex CT della Nazionale noto per la sua feroce determinazione, gli Azzurri hanno dimostrato solidità e cinismo, caratteristiche fondamentali per chi punta al titolo.

La Partita: Neres e Milinkovic-Savic Protagonisti

L’unica rete dell’incontro è stata siglata nel primo tempo dall’esterno offensivo brasiliano David Neres, un calciatore dotato di dribbling fulminanti e velocità impressionante. Il suo gol-partita ha messo in discesa la gara per il club campano, costringendo i capitolini a una rincorsa rivelatasi vana.

E se Neres è stato l’eroe in attacco, il portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic, una vera e propria torre tra i pali (2,02 metri di altezza) con un notevole senso della posizione, si è rivelato decisivo in difesa. Al 90′, con la Roma riversata in avanti alla ricerca del pareggio, il gigantesco estremo difensore ha compiuto una parata eccezionale sul talentuoso trequartista Tommaso Baldanzi, neutralizzando di fatto l’ultima, vera minaccia giallorossa. Questo intervento è stato celebrato come un vero e proprio gol salvato.

Classifica Stravolta: Azzurri in Testa

Grazie a questi tre punti d’oro, il Napoli di Conte compie il sorpasso sulla Roma e vola in vetta alla classifica a quota 28 punti. Questa posizione di prestigio è condivisa con i rossoneri, l’AC Milan, anch’essi a quota 28.

È interessante notare come il Diavolo stia affrontando una nuova fase, sotto la direzione del nuovo DS, l’esperto albanese Igli Tare, e la guida tecnica del veterano italiano Massimiliano Allegri, noto per la sua gestione pragmatica del gioco.

Subito dietro le due capoliste, a un solo punto di distanza (-1), si posizionano i giallorossi, seguiti a ruota dall’Inter, completando un quartetto di testa estremamente compatto e promettente per un campionato avvincente.