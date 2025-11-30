Leao Milan, il portoghese guida i rossoneri a suon di gol! Il dato statistico. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è inarrestabile. Dopo l’emozionante vittoria nel derby contro l’Inter, la squadra di Massimiliano Allegri ha concesso il bis, superando anche la Lazio a San Siro con il risultato di 1-0. Questo successo non è solo una confermadella ritrovata solidità dei rossoneri, ma un chiaro segnale di ambizione lanciato a tutte le big di Serie A.

Il protagonista assoluto della serata è stato ancora una volta Rafael Leão, il talentuoso attaccante portoghese e uomo simbolo del Diavolo.

🎯 Leão nella Storia Rossonera: Raggiunto il 60° Gol in Serie A

Con la rete decisiva che ha piegato la Lazio, Leão ha raggiunto un traguardo individuale di grande prestigio e significato. Il gol segnato è infatti il 60° centro dell’attaccante da quando veste la gloriosa maglia del Milan in Serie A.

Questo traguardo significativo non solo celebra la prolificità del giocatore, ma testimonia anche la sua costante crescitae la sua centralità ineludibile nel progetto tecnico dei rossoneri. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano, Leão sta vivendo una seconda giovinezza, dimostrando di aver raggiunto la maturità necessaria per diventare un attaccante completo e capocannoniere del campionato. La sua capacità di spostarsi tra le linee e di colpire al momento giusto è essenziale per il pragmatismo tattico imposto da Allegri.

La Gestione Tare e la Blindatura dei Campioni

La leadership in campo di Leão e l’importanza del suo rendimento non passano inosservate al nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, l’ex dirigente laziale. Il DS è consapevole che per mantenere il passo Scudetto è fondamentale blindare i pezzi pregiati della rosa.

Dopo aver discusso il rinnovo di Mike Maignan, l’altro pilastro fondamentale della squadra, l’attenzione di Tare si concentra sul futuro di Leão. Garantire la permanenza e la felicità di un giocatore che fa la differenza è una priorità assoluta. Il traguardo dei 60 gol sottolinea il valore del portoghese e rafforza la necessità per la dirigenza rossonera di investire sui propri top player per provare a cucirsi la seconda stella sulla maglia.