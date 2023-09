Il Milan in trasferta contro la Roma nella terza giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan, dopo la convincente vittoria contro il Torino, affronta la Roma nella terza giornata di Serie A 2023-24. I rossoneri centrano la terza vittoria consecutiva espugnando l’Olimpico grazie ai gol di Giroud e Leao. Non basta ai giallorossi la rete di Spinazzola

Roma Milan 1-2 LIVE: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Roma Milan.

2′ Prima fase di studio – Milan in possesso palla in questo avvio di partita, ben chiuso dietro la Roma che concede pochi spazi ai rossoneri.

5′ Occasione Loftus-Cheek – Scambio tra Giroud e Loftus-Cheek, l’inglese si presenta davanti a Rui Patricio. Prima il portiere lo mura, poi sulla ribattuta è Celik a salvare sulla linea.

7′ Rigore per il Milan – Rapuano ha atteso un attimo, poi è andato a vedere il VAR per un intervento di Rui Patricio su Loftus-Cheek al momento del tiro. Calcio di rigore per i rossoneri.

9′ Gol Giroud – Apre l’interno Giroud e spiazza Rui Patricio. Milan in vantaggio.

11′ Tiro Paredes – El Shaarawy chiuso al limite da Thiaw, subentra Paredes che calcia dalla distanza ma non inquadra la porta.

14′ Occasione Reijnders – Theo Hernandez lancia in profondità Leao. Sterzata a superare due uomini, cross a rimorchio per Reijnders che ci prova dentro l’area ma spara contro il muro giallorosso.

17′ Theo Hernandez giù in area – Il francese finisce giù nel contatto con Smalling, che cercava di pressarlo alle spalle. Tutto regolare per Rapuano, che non lo ha giudicato punibile con il calcio di rigore.

18′ Ammonito Tomori – Fallo ingenuo dell’inglese su Belotti, primo ammonito del match.

20′ Maignan attento – Retropassaggio un po’ rischioso di Tomori per Maignan. Il portiere francese si allunga e blocca il pallone.

21′ Occasione Pulisic – Milan ad un passo dal raddoppio! Traversone sul secondo palo di Theo Hernandez, inserimento perfetto di Pulisic che colpisce al volo ma trova la risposta con un miracolo di Rui Patricio.

23′ Aouar ci prova – Lungo lancio di Mancini per l’inserimento in area di Aouar. Non la colpisce bene l’ex Lione, pallone abbondantemente a lato.

25′ Il Milan abbassa i ritmi – Lento giro palla dei rossoneri. Ora la squadra di Pioli sta abbassando i ritmi del match.

27′ Tiro Leao – Contropiede del Milan dopo la chiusura di Thiaw. Leao cerca la conclusione a giro ma viene ancora una volta respinta dalla difesa della Roma.

29′ Aouar a terra – Problemi per Mourinho, che deve fare i conti con l’infortunio di Aouar. Si accascia a terra il centrocampista.

Cooling break

31′ Cambio Roma – Non ce la fa Aouar, dentro Lorenzo Pellegrini.

32′ Rischia Tomori – Il difensore si allaccia ancora con Belotti ma deve stare attento, è già ammonito. Questa volta Rapuano lo grazia.

34′ Occasione Milan – Mischia a centrocampo, il Milan esce velocissimo dal batti e ribatti e riparte. Leao arresta la corsa in area, poi torna sul fondo e crossa: se la cava Celik allontanando sulla linea.

34′ Ammonito Loftus-Cheek – Manata ai danni di Zalewski, giallo anche per l’ex Chelsea.

38′ Tiro Paredes – Altissima la conclusione dal limite dell’area dell’argentino.

39′ Belotti a terra – Ha avuto la peggio il Gallo nel contatto in area con Tomori. Silent Chek del VAR per un presunto rigore, ma campanello d’allarme subito rientrato.

41′ Leao la mette in mezzo – Tomori chiude Belotti, Thiaw ribalta l’azione servendo Loftus-Cheek. Si va larghi da Leao, che punta e crossa a rimorchio ma nessun compagno riesce a intervenire.

44′ Theo Hernandez chiuso in area – Come un treno Theo a sinistra. In area va rasoterra col cross ma trova la respinta in angolo di Smalling.

4 minuti di recupero

45’+1′ Tiro El Shaarawy – Punizione di Pellegrini, allontana la difesa del Milan di testa. Poi El Shaarawy al volo dal limite: traiettoria velenosa che esce a lato.

FINE PRIMO TEMPO

46′ Inizia il secondo tempo

48′ GOL LEAO – Azione corale del Milan che scambia palla al limite dell’area giallorossa, palla a Calabria che crossa e pesca sul secondo palo il portoghese che difende la posizione e in acrobazia batte Rui Patricio

53′ Prova a reagire la Roma ma la difesa del Milan è attenta

56′ Tiro Reijnders – azione di contropiede del Milan con Pulisic che riceve palla, punta l’area e crossa in mezzo, l’olandese prova la conclusione intercettando un passaggio probabilmente indirizzato a Giroud, blocca facilmente Rui Patricio.

60′ Espulso Tomori – il difensore rossonero interviene in ritardo su Belotti, già ammonito riceve il secondo cartellino. Milan in dieci

65′ Ora ancora di più la Roma prova a spingere per cercare di riprire la partita

68′ Occasione El Shaarawy – l’esterno giallorosso rivece palla e punta l’area, conclusione a giro, attento Maigan in tuffo, con una respinta centrale poi allontanata dalla difesa

71′ Tiro Lukaku – il belga appena entrato riceve palla, si gira e calcia, conclusione forte ma ampiamente alta

76′ Spinge la Roma alla ricerca del gol, spesso però i cross in area di rigore sono preda di Maignan in uscita in presa alta

81′ Occasione Spinazzola – dopo un batti e ribatti in area rossonera la respinta della difesa finisce al terzino giallorosso che controlla e calcia, tiro alto

85′ Spinge la Roma, contiene la difesa del Milan

88′ Tiro Pagano – il giallorosso si propone in avanti fino al limite dell’area rossonera, la sua conclusione è deviata in calcio d’angolo dalla difesa

92′ Gol Spinazzola – il terzino giallorossa accorcia le distanze complice anche una deviazione di Kalulu che beffa Maignan

FINISCE IL SECONDO TEMPO

Migliore in campo Milan- PAGELLE

Leao

Roma Milan 1-2: risultato e tabellino

Reti: 9′ Giroud rig. 48′ Leao; 92′ Spinazzola

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (78′ Pagano), Smalling, Llorente; Celik (69’Spinazzola), Paredes (69′ Bove), Cristante, Aouar (31′ Pellegrini), Zalewski; El Shaarawy (69′ Lukaku), Belotti. All. Mourinho. A disp. Svilar, Boer, Ndicka, Karsdorp, Kristensen, Pisilli

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek (64′ Kalulu), Krunic, Reijnders; Pulisic (75’Chukwueze), Giroud (69′ Pobega), Rafa Leao (75′ Okafor). All. Pioli. A disp. Sportiello, Mirante, Kjaer, Florenzi, Pellegrino, Adli, Musah, Romero

Arbitro: Rapuano di Rimini

Ammoniti: 18′ Tomori, 34′ Loftus-Cheek; 69′ Paredes; 84′ Lukaku; 96′ Okafor

Espulsi: 60′ Tomori