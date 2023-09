Moviola Roma Milan: gli episodi dubbi del match

Moviola Roma Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la terza giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta la Roma, nel match valido per la terza giornata di Serie A 2022/23. Dirige l’incontro Rapuano. Assistenti: Meli e Alassio. IV Ufficiale: Massa. Al VAR Irrati e Di Vuolo. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. ROMA MILAN LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Roma Milan.

7′ Rigore per il Milan – Rapuano ha atteso un attimo, poi è andato a vedere il VAR per un intervento di Rui Patricio su Loftus-Cheek al momento del tiro. Calcio di rigore per i rossoneri.

9′ Gol Giroud – Apre l’interno Giroud e spiazza Rui Patricio. Milan in vantaggio. Gol regolare.

17′ Theo Hernandez giù in area – Il francese finisce giù nel contatto con Smalling, che cercava di pressarlo alle spalle. Tutto regolare per Rapuano, che non lo ha giudicato punibile con il calcio di rigore.

18′ Ammonito Tomori – Fallo ingenuo dell’inglese su Belotti, primo ammonito del match.

32′ Rischia Tomori – Il difensore si allaccia ancora con Belotti ma deve stare attento, è già ammonito. Questa volta Rapuano lo grazia.

34′ Ammonito Loftus-Cheek – Manata ai danni di Zalewski, giallo anche per l’ex Chelsea.

39′ Belotti a terra – Ha avuto la peggio il Gallo nel contatto in area con Tomori. Silent Chek del VAR per un presunto rigore, ma campanello d’allarme subito rientrato.

FINE PRIMO TEMPO

46′ Inizia il secondo tempo

60′ Espulso Tomori – il difensore rossonero interviene in ritardo su Belotti, già ammonito riceve il secondo cartellino. Milan in dieci