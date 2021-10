Ibrahimovic a Dazn: «Ogni tanto faccio sorprese, sullo scudetto...»

Ibrahimovic ha parlato a Dazn nel post partita di Roma Milan, match valido per l’undicesima giornata di campionato. Le sue parole

PARTITA – «Oggi è stata una grande partita, avevamo grande fiducia. Grande vittoria, sapevamo non fosse facile, non avevano perso ancora in casa».

GOL SU PUNIZIONE – «Ogni tanto faccio le sorprese ogni tanto bisogna provare, il fallimento è una parte del successo se non provi non migliori»

POTENZA TIRO – «Normalmente tiro a 200 km/h, oggi ho tirato a 101? Non va bene mi sa che con l’età si abbassata la potenza»

FISCHI TIFOSI AVVERSARI – «Mi sento vivo più fichiano più mi sento carico»

CARATTERE – «L’aderenalina è parte di tutto. Con uno in meno non era facile, abbiamo dimostrato grande carattere, i ragazzi che sono rimasti in campo»

SCUDETTO – «Ci proviamo noi ci crediamo in quello che facciamo, dobbiamo continuare così dobbiamo pensare partita dopo partita i conti si fanno alla fine ma noi ci crediamo»