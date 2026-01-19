News
Roma Milan, problemi anche per Gasperini: salterà il match dell’Olimpico. C’è lesione per il titolare
Roma Milan, se Allegri non è sicuro di avere Saelemaekers, Gasperini ha invece sicuramente perso un titolare
Se in casa Milan c’è apprensione per le condizioni di Alexis Saelemaekers, il quale ha riportato un affaticamento all’adduttore ieri nella sfida contro il Lecce. L’esterno belga è quindi in dubbio per la sfida contro la sua ex Roma in programma domenica 25 gennaio allo Stadio Olimpico.
Proprio i giallorossi devono fare i conti invece con un’assenza pesante per il big match. Si tratta di Mario Hermoso, il difensore spagnolo si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare.
Gian Piero Gasperini dovrà quindi fare i conti con la mancanza dell’ex Atletico Madrid.