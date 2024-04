Roma Milan, il futuro dei rossoneri passa da qui: pathos e adrenalina. Cosa filtra da Milanello sulla settimana appena cominciata

Sarà una settimana infuocata quella che porterà il Milan prima a sfidare la Roma, per il ritorno dei Quarti di Finale di Europa League, e poi l’Inter, per quel derby che può consegnare lo scudetto ai nerazzurri. Peppe Di Stefano, in collegamento per Sky Sport riferisce quelle che sono le sensazioni che si respirano da Milanello.

Sono giorni di pathos e adrenalina. Da qui passa il futuro del Milan e la prospettiva di qualche singola posizione: dalla guida tecnica e non solo. Molto dipenderà dai risultati ottenuti nel doppio confronto con giallorossi e nerazzurri.