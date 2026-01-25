Roma Milan, primo tempo dominato da Gasperini: il dato degli expected gol è impressionante. Avete visto?

Roma Milan con i primi quarantacinque minuti di gioco ad appannaggio giallorosso e gli expected goals lo confermano

Il primo tempo di Roma-Milan è stato decisamente a tinte giallorosse. Dopo che la squadra di Massimiliano Allegri per i primi dieci minuti ha tenuto un baricentro alto aggredendo i padroni di casa, per il resto del tempo c’è stato un monologo giallorosso.

La squadra di Gian Piero Gasperini ha preso il pieno controllo del campo. Il Diavolo è stato costretto a difendere con chiusure decisive o con le solite parate di Mike Maignan. C’è per questo un dato relativo ai primi quarantacinque minuti di gioco che riassume a pieno la situazione: quello degli expected goal (xG).

La Roma ha fatto registrare ben 1.83 di xG e ha effettuato ben 28 tocchi nell’area avversaria, un numero impressionante. Il Milan da parte sua appena 0.03 xG, con appena 3 tocchi nei sedici metri di Mile Svilar, fino ad ora spettatore non pagante del match.