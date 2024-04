Roma Milan: Jovic può essere un fattore, il traguardo raggiunto contro il Sassuolo

Contro il Sassuolo, Jovic ha confermato il buon momento realizzativo in questo 2024, un fattore possibile contro la Roma

Partito titolare in Sassuolo Milan, Luka Jovic ha confermato il buon momento realizzativo in questo 2024, segnando il momentaneo 3-2. Gol che gli è valso l’eguagliare il record personale di reti segante in una singola stagione in Serie A (6).

Ecco che il serbo anche in vista della partita di giovedì sera in Europa League contro la Roma potrebbe essere un’arma in più a disposizione di Pioli.