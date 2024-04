Roma Milan, Leao stecca ancora: «Vorrei ma non posso. Dovrebbe...»

Roma-Milan, altra serata da dimenticare per Rafael Leao: il portoghese stecca ancora nella gara decisiva della stagione

Quella di ieri sera tra Roma e Milan è stata un’altra serata da dimenticare per Rafael Leao, autore di una prova incolore e caratterizzata in positivo solo dall’assist per il gol di Gabbia. Questa la pagella della Gazzetta dello Sport:

PAROLE – «Altra serata da dimenticare. Procura il “rosso” a Celik, il resto è un vorrei ma non posso: movimenti in fascia, cross sbagliati, zero dribbling. Ma toccherebbe a a lui cambiare il Milan, no?».