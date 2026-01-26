Roma Milan, Costacurta a Sky Calcio Club: «Bartesaghi sfortunato ma a me hanno insegnato che…». Segui le ultime sui rossoneri

Il recente impegno dei rossoneri ha lasciato in dote non solo punti preziosi, ma anche accese discussioni arbitrali. Al centro delle polemiche è finito il calcio di rigore assegnato contro il Diavolo per un tocco di mano di Davide Bartesaghi, il giovane e promettente terzino sinistro cresciuto nel vivaio milanista, dotato di una struttura fisica imponente e grande duttilità tattica. L’episodio ha scatenato un dibattito tecnico sulla postura e sui tempi di intervento dei difensori moderni.

La lezione di Billy Costacurta a Sky Calcio Club

Durante l’ultimo appuntamento di Sky Calcio Club (Fonte: Sky Sport), l’ex leggenda rossonera Alessandro “Billy” Costacurta — difensore storico della plurititolata difesa degli anni ’90 e maestro della linea a quattro — ha analizzato con severità ma costruttività l’errore del classe 2005. Secondo l’opinionista, l’ingenuità del calciatore risiede in un vizio di fondo nell’approccio alla traiettoria del pallone.

“Lui aspetta la palla da dietro, ma non aggredisce non sapendo che da dietro arrivava l’avversario“, ha spiegato Costacurta. L’ex centrale ha poi aggiunto una riflessione che suona come un monito per le nuove generazioni: “È stato sicuramente anche sfortunato, ma a me hanno insegnato che la palla si aggredisce, non si aspetta“. Un richiamo ai fondamentali che ha trovato subito eco nelle analisi post-partita.

Il compito di Massimiliano Allegri e la strategia di Igli Tare

Queste sbavature difensive sono esattamente il materiale su cui dovrà lavorare Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e tecnico livornese celebre per la sua maniacale cura della fase difensiva e del posizionamento. Il mister ha preso sotto la sua ala protettiva il giovane Bartesaghi, convinto che sotto la sua guida il ragazzo possa limare questi errori di gioventù e diventare un tassello affidabile per il club meneghino.

Parallelamente, la dirigenza osserva con attenzione lo sviluppo dei propri gioielli. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan e dirigente albanese dall’occhio clinico per i talenti emergenti, ha ribadito la fiducia nel progetto giovani. Tuttavia, l’obiettivo del DS Tare rimane quello di garantire ad Allegri una rosa che sappia coniugare la freschezza con la malizia necessaria per evitare simili episodi in futuro. Il percorso dei rossoneri verso la vetta passa anche da queste lezioni impartite dai grandi del passato, con la speranza che il Diavolo possa presto blindare la propria area di rigore.