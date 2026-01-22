Roma Milan, Allegri studia l’undici anti-Gasperini: possibile formazione tipo, ma occhio alle sorprese! Chance da titolare per Loftus-Cheek, in un ruolo inedito?

Roma Milan, Allegri studia l’undici anti-Gasperini: formazione tipo possibile, ma occhio alle sorprese con Loftus-Cheek in un ruolo inedito

Il Milan prepara una delle trasferte più delicate della stagione. Domenica sera, allo stadio Olimpico, i rossoneri affronteranno la Roma in uno scontro diretto che, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, rappresenta un vero crocevia del campionato. Massimiliano Allegri predica calma e continua a tenere il focus sull’obiettivo minimo del ritorno in Champions League, ma una vittoria nella Capitale darebbe inevitabilmente nuova linfa anche al sogno Scudetto, parola che resta tabù in pubblico ma molto presente nello spogliatoio.

Riecco il “Milan tipo”: Modric in regia

Secondo la Gazzetta, all’Olimpico si rivedrà il Milan tipo, o quantomeno una versione molto vicina a quella ideale, dopo il mini turnover adottato contro il Lecce. In cabina di regia tornerà Luka Modrić, punto di riferimento tecnico ed emotivo della squadra, nonostante le buone impressioni destate da Ardon Jashari nelle ultime uscite.

Accanto al croato, il centrocampo dovrebbe tornare a tre con Adrien Rabiot e Youssouf Fofana, formando un reparto equilibrato tra qualità, fisicità ed esperienza.

Pavlovic pronto al rientro: difesa verso l’assetto titolare

In difesa è atteso il rientro di Strahinja Pavlović, fermo dal pareggio con la Fiorentina dopo una brutta botta alla testa che aveva richiesto nove punti di sutura. Il centrale serbo avrebbe voluto esserci già contro Como e Lecce, ma la prudenza ha prevalso. Ora è pronto a riprendersi una maglia da titolare proprio in uno stadio speciale per lui, dove segnò il suo primo gol in rossonero.

Con Pavlovic dal primo minuto, la linea difensiva dovrebbe tornare al terzetto Fikayo Tomori – Matteo Gabbia – Pavlovic, anche se la crescita di Koni De Winter nelle ultime settimane non esclude del tutto sorprese.

Dubbi sulle fasce: Saelemaekers in forse

L’unico vero punto interrogativo riguarda Alexis Saelemaekers, uscito claudicante contro il Lecce per un risentimento all’adduttore sinistro. Il belga svolgerà ancora lavoro personalizzato e solo dopo l’allenamento di venerdì si capirà se potrà essere a disposizione. In caso di forfait, si aprirebbe il ballottaggio sulla fascia destra, con Athekame opzione naturale, ma attenzione anche all’ipotesi Ruben Loftus-Cheek adattato esterno.

A sinistra, salvo sorprese, Davide Bartesaghi è favorito per partire dall’inizio al posto di Pervis Estupiñán.

Attacco: continuità per Pulisic e Leao

In avanti, per la prima volta in stagione, Christian Pulisic e Rafael Leão dovrebbero partire titolari per due gare consecutive. Dalla panchina, pronti a cambiare il volto della partita, Niclas Füllkrug e Christopher Nkunku.

Perché, come ripete spesso Allegri, e come ha confermato l’ultima vittoria sul Lecce, in questo Milan i cambi restano un’arma decisiva.

