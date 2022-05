Roma da impazzire, Mou tiene a galla il calcio italiano

Nella grande notte dell’Olimpico la Roma di Josè Mourinho fa sorridere il calcio italiano e vola in finale di Conference League

(di Sandro Dall’Agnol) – Ci voleva la Roma per regalare un momento di gioia al calcio italiano, ancora una volta ai margini dell’elite continentale. La deludente campagna di Champions League e la forse ancor meno soddisfacente avventura di Europa League risollevate dall’ultima arrivata delle competizioni.

La neonata Conference League avrà dunque i giallorossi a contendere il trofeo al Feyenoord, capace di estromettere un po’ a sorpresa il Marsiglia. Non meno sofferta la vittoria di Pellegrini e compagni, brillanti e aggressivi nei minuti iniziali al punto di sbloccare subito la contesa grazie alla zuccata di Abraham.

E poi estremamente concreti e compatti nel gestire i tentativi del Leicester sotto la sguardo attento e commosso di Sir Claudio Ranieri, osannato da una standing ovation da brividi dell’Olimpico. Ma l’allenatore protagonista è stato senza dubbio lui, José Mourinho, tornato in versione Special One anche per la partecipazione e la carica durante i novanta minuti.

