L’autore Disney a Juventusnews24: «Donnarumma non era da fischiare»

L’autore Disney Roberto Gagnor ha raccontato in esclusiva a juventusnews24 il suo pensiero in merito ai fischi a Donnarumma

Roberto Gagnor, autore Disney, in esclusiva a Juventusnews 24 ha espresso queste considerazioni sui fischi di mercoledì sera a Donnarumma durante Italia-Spagna:

«I tifosi. Certo che non fa piacere vedere un tuo eroe che cambia bandiera, vedi Ronaldo qualche giorno fa; ma a San Siro Donnarumma giocava per l’Italia, non per Milan o Juventus, quindi era comunque da sostenere. Poi, spero anche che Donnarumma scelga un ambiente con meno panchine e più passione: ad esempio… la Juve!»

