Rizzoli: «Non ci saranno più gol annullati come quello di Ibra a Firenze»

Rizzoli spiega come cambia il regolamento sui gol annullati per tocco di mano: ecco le parole del designatore

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è recentemente cambiata la regola riguardo ai gol annullati per fallo di mano. Il tocco irregolare del marcatore sarà riconosciuto falloso solo se è immediatamente antecedente la realizzazione della rete.

Come spiega Rizzoli: «Non vedremo più gol annullati come quello di Ibra a Firenze. Conta l’immediatezza: un esempio? Veretout in Roma-Samp verrebbe ancora annullato, non c’è nulla tra il tocco di Perez e il suo tiro, quello di Ibra no».