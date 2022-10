Rivincita contro il Chelsea? Le parole di Tomori in conferenza

Fikayo Tomori, difensore del Milan, è convinto di poter riscattare domani la brutta prestazione dell’andata contro il Chelsea

Intervenuto in conferenza stampa, Fikayo Tomori ha parlato così della sua prestazione contro il Chelsea:

«Do sempre il massimo in tutte le partite. La settimana scorsa non ci sono riuscito ma il calcio ti dà sempre una seconda opportunità che vogliamo sfruttare al meglio. Dimostreremo che possiamo fare molto meglio. Non abbiamo bisogno di motivazione ma spingeremo ancora di più».

