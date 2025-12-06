Rivera Milan, festa rossonera nelle Marche: il Milan Club Castelfidardo accoglie la leggenda. Segui le ultimissime

La passione rossonera travalica i confini di San Siro. In data 5 dicembre 2025, il Milan Club Castelfidardo, attivo ormai da ben 36 anni al seguito del Diavolo, ha celebrato l’arrivo del Santo Natale con una sontuosa Cena di Galapresso il rinomato Ristorante Nettuno di Porto Potenza Picena. L’evento ha riunito i soci più fedelizzati in una serata all’insegna della storia e dell’amore per il Milan.

Ospite d’Onore: La Leggenda Gianni Rivera

L’ospite d’onore della serata è stato una vera icona del calcio italiano: Gianni Rivera, il primo Pallone d’Oro italiano e leggendario capitano rossonero. La sua presenza ha catalizzato l’attenzione dei tantissimi soci presenti.

Rivera è stato intervistato da Massimo M. Veronese, giornalista del Corriere della Sera e Direttore di Radio Rossonera, che lo ha presentato al caloroso pubblico. L’evento ha visto anche la partecipazione dei Delegati Regionali e provinciali dell’Associazione Italiana Milan Clubs (AIMC), intervenuti da tutta la Regione Marche per onorare la tradizione del club di Castelfidardo. La loro presenza testimonia la forza e la coesione del tifo organizzato, pilastro fondamentale anche per l’attuale Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese.

Una Base Solida: Il Club tra Tifo e Social Network

Il Milan Club Castelfidardo non è solo storia, ma anche parte attiva del presente del club. La sezione segue con incessante fedeltà ogni partita dei rossoneri, sia in casa che in trasferta, ed è sempre presente a San Siro con il proprio striscione ufficiale.

Per ogni match, i soci si riuniscono nella bella sede di Castelfidardo, uno spazio attrezzato con tre sale dotate di maxischermo, per tifare insieme in un clima di grande aggregazione. L’ambiente è totalmente inclusivo, riunendo famiglie, donne e bambini uniti dalla comune passione per il Milan. Questo tipo di supporto è vitale per trasmettere la storia del Diavolo alle nuove generazioni, che seguiranno l’operato del DS Igli Tare e le sfide Scudetto di Allegri.

Per tutti coloro interessati a unirsi a questa storica realtà marchigiana, è possibile visitare il sito ufficiale del club, www.milanclubcastelfidardo.it, o seguirli sui canali Instagram e Facebook.