Guarino: «Crediamo al terzo posto, vogliamo migliorarci»

Rita Guarino, coach dell’Inter femminile, ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni di La7, ecco le sue parole che coinvolgono anche il Milan:

«Mi spiace per il risultato, non per la prestazione. È stato un peccato prendere quel gol all’ultimo secondo, credo che per larghi tratti del match si sia vista una gara in equilibrio, mi dispiace aver perso. Noi crediamo al terzo posto, alla fine era il nostro obiettivo stagionale perchè vogliamo migliorare la classifica rispetto all’anno scorso: non avevamo il dovere di arrivare in Champions League, ma bensì quello di avvicinarci il più possibile alle squadre nei primi due posti. Sarebbe bello raggiungerlo, ovviamente non dà accesso ad alcuna competizione, però per noi è importante a livello di crescita generale».