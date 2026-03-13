Rinnovo Tomori, le ultime sulla trattativa e il piano di Tare. Gli aggiornamenti. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan non dorme mai, specialmente quando si tratta di blindare i pezzi pregiati della scacchiera tattica. Secondo quanto riferito dall’esperto di trasferimenti Matteo Moretto, intervenuto durante il consueto aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il futuro di Fikayo Tomori appare sempre più tinto di rossonero. Il centrocampista difensivo inglese, noto per la sua straordinaria velocità nel recupero e la sua leadership silenziosa, è al centro di una trattativa che dura ormai da diversi mesi.

I dettagli del rinnovo: ottimismo in casa Diavolo

La fonte sottolinea come i dialoghi tra l’entourage del calciatore e la dirigenza del club meneghino siano iniziati già tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Nonostante il contratto attuale di Tomori scada nel 2027, la volontà della società è quella di premiare il ragazzo e allontanare le sirene della Premier League. Fikayo Tomori, che si è ormai stabilizzato come uno dei pilastri della retroguardia, ha espresso il desiderio assoluto di restare a Milano, città dove si sente perfettamente integrato.

La regia di Igli Tare e la difesa di Massimiliano Allegri

Questa operazione porta la firma di Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan, che ha individuato nel difensore ex Chelsea l’elemento cardine attorno a cui costruire il futuro. Tare, dirigente dal grande fiuto per il talento e dalla ferma capacità negoziale, sta lavorando ai fianchi per limare gli ultimi dettagli contrattuali.

Parallelamente, il rinnovo di Tomori rappresenta una notizia fondamentale per Massimiliano Allegri, allenatore del Milan. Il tecnico livornese, celebre per la sua attenzione maniacale alla fase difensiva e per la capacità di leggere i momenti della partita, considera l’inglese l’interprete ideale per la sua idea di gioco, fatta di solidità e ripartenze veloci. Sotto la guida di Allegri, il Diavolo punta a ritrovare quella impenetrabilità che lo ha reso grande in passato.

Cosa manca per la firma ufficiale?

Sebbene regni un diffuso ottimismo, mancano ancora alcuni passaggi formali. Come riportato da Moretto, la trattativa è ben impostata ma non ancora chiusa. Saranno necessari ulteriori incontri per definire i bonus e le clausole prima di procedere alle firme sul contratto. La strada però è tracciata: il Milan vuole tenersi stretto il suo muro e Tomori non vede l’ora di continuare la sua avventura con la maglia dei rossoneri.

LE TOP NEWS DI OGGI SUL MILAN (IN AUDIO)

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

La quota LAZIO-MILAN OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su LOTTOMATICA e GOLDBET.