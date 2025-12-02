Rinnovo Tomori, blindata la difesa: prolungamento a un passo e rifiuto alla Premier League per restare in rossonero. Cifre e dettagli

Rinnovo Tomori, il centrale inglese è pronto a firmare il prolungamento fino al 2029. Respinto l’assalto dalla Premier, la sua volontà è decisiva

Le grandi manovre per consolidare l’ossatura della squadra passano inevitabilmente dalla difesa e la dirigenza rossonera è pronta a piazzare un colpo fondamentale in ottica futura. Il capitolo Tomori Milan si arricchisce di un nuovo, decisivo episodio che profuma di firma imminente. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’accordo tra il club di via Aldo Rossi e il difensore centrale inglese è ormai molto vicino alla definizione totale. La volontà comune è quella di proseguire un matrimonio che ha dato grandi soddisfazioni a entrambe le parti.

Rinnovo Tomori, cifre e dettagli del prolungamento

Attualmente, il contratto di Fikayo Tomori è in scadenza a giugno 2027, ma la società ha deciso di giocare d’anticipo per blindare uno dei leader indiscussi del reparto arretrato. I termini della nuova intesa prevedono un prolungamento fino al 2029, con l’inserimento di una preziosa opzione per il 2030. Dal punto di vista economico, il riconoscimento per il rendimento offerto dal giocatore si tradurrà in un ingaggio da 4 milioni di euro bonus inclusi, una cifra che lo pone tra i top della rosa.

Ciò che rende questa operazione ancora più significativa è il retroscena di mercato emerso nelle ultime settimane. Una squadra di Premier League ha infatti mostrato un concreto interesse per riportare il difensore in patria, tentando l’approccio. La risposta di Tomori non si è fatta attendere ed è stata perentoria: il giocatore ha chiuso ogni spiraglio, ribadendo con forza la volontà di rimanere al Milan. Una scelta di cuore e di carriera che conferma quanto il classe ’97 si senta centrale nel progetto rossonero, rispedendo al mittente le sirene inglesi per continuare a difendere la porta del Diavolo.