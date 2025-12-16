Calciomercato
Rinnovo Saelemaekers, il dettaglio sull’ingaggio del belga non passa inosservato: importante riconoscimento
Rinnovo Saelemaekers, dopo l’ufficialità di ieri emerge anche il dettaglio sull’ingaggio del belga: stipendio più che raddoppiato
Arriva una “fumata bianca importante” nella gestione dei rinnovi contrattuali in casa Milan. Nonostante le attese per l’evoluzione del caso Maignan, il club rossonero ha blindato Alexis Saelemaekers.
Il giornalista Marco Pasotto su gazzetta.it ha confermato che l’esterno belga ha prolungato il suo vincolo con il Diavolo fino al 2031 (il contratto decorrerà da luglio 2026, estendendo la precedente scadenza del 2027).
PAROLE – «L’esterno belga è considerato dalla dirigenza uno degli imprescindibili di questa rosa, un giocatore tornato alla base dopo i prestiti a Bologna e Roma dove è cresciuto in maniera evidente».
L’intenzione di arrivare alla chiusura dell’accordo entro la fine dell’anno è stata rispettata da entrambe le parti.
Rinnovo Saelemaekers, i dettagli economici
Il rinnovo è accompagnato da un significativo adeguamento contrattuale che riconosce il ruolo centrale del giocatore negli schemi di Massimiliano Allegri:
|Dettaglio Contratto
|Prima del Rinnovo
|Dopo il Rinnovo (da Luglio 2026)
|Scadenza
|2027
|2031
|Ingaggio Annuale
|1,2 milioni di euro
|Circa 3 milioni di euro