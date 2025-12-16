 Rinnovo Saelemaekers, il dettaglio sull'ingaggio del belga
Connect with us

Calciomercato

Rinnovo Saelemaekers, il dettaglio sull’ingaggio del belga non passa inosservato: importante riconoscimento

Published

30 minuti ago

on

By

Saelemaekers

Rinnovo Saelemaekers, dopo l’ufficialità di ieri emerge anche il dettaglio sull’ingaggio del belga: stipendio più che raddoppiato

Arriva una “fumata bianca importante” nella gestione dei rinnovi contrattuali in casa Milan. Nonostante le attese per l’evoluzione del caso Maignan, il club rossonero ha blindato Alexis Saelemaekers.

Il giornalista Marco Pasotto su gazzetta.it ha confermato che l’esterno belga ha prolungato il suo vincolo con il Diavolo fino al 2031 (il contratto decorrerà da luglio 2026, estendendo la precedente scadenza del 2027).

PAROLE – «L’esterno belga è considerato dalla dirigenza uno degli imprescindibili di questa rosa, un giocatore tornato alla base dopo i prestiti a Bologna e Roma dove è cresciuto in maniera evidente».

L’intenzione di arrivare alla chiusura dell’accordo entro la fine dell’anno è stata rispettata da entrambe le parti.

Rinnovo Saelemaekers, i dettagli economici

Il rinnovo è accompagnato da un significativo adeguamento contrattuale che riconosce il ruolo centrale del giocatore negli schemi di Massimiliano Allegri:

Dettaglio ContrattoPrima del RinnovoDopo il Rinnovo (da Luglio 2026)
Scadenza20272031
Ingaggio Annuale1,2 milioni di euroCirca 3 milioni di euro
Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.