Rinnovo Pulisic, il Milan rompe gli indugi: tra opzione a favore dei rossoneri e la questione stipendio, Tare ha le idee chiare sull’americano

Rinnovo Pulisic, l’americano brilla con una media gol da urlo e il Milan è pronto a blindarlo: contratto fino al 2030 e ingaggio aumentato

L’edizione odierna del Corriere della Sera non usa mezzi termini nel celebrare la stella del momento in casa Milan, titolando in prima pagina: «Pulisic supereroe, segna un gol all’ora. Milan al lavoro per il nuovo contratto». La performance dell’americano contro il Torino è stata, infatti, a dir poco leggendaria.

Nonostante fosse debilitato per la febbre alta che lo aveva colpito tra sabato e domenica, Christian Pulisic è subentrato e si è rivelato decisivo con una doppietta che ha ribaltato il risultato e riportato il Milan in vetta.

I numeri dell’attaccante sono davvero incredibili e giustificano pienamente l’entusiasmo della società. In Serie A, Pulisic segna una rete ogni 64 minuti giocati. Se si considera anche la Coppa Italia, la sua media gol/minuti scende ulteriormente, attestandosi su un gol ogni 61 minuti. Una media da centravanti puro, che lo rende uno degli attaccanti più efficaci del campionato.

Rinnovo Pulisic, trattative in corso per il prolungamento

Per blindare un talento così cruciale, la dirigenza di via Aldo Rossi è già al lavoro. Il suo attuale contratto scade il 30 giugno 2027 e include già un’opzione per l’allungamento fino al 2028. Tuttavia, il Milan punta a estendere l’accordo fino al 2030 e per questo da mesi sono in corso trattative per il rinnovo. Il nodo principale da sciogliere riguarda l’adeguamento dello stipendio: l’attuale ingaggio di 4 milioni di euro netti è destinato a essere alzato a 5 milioni. Un aumento che, per prestazioni e carisma, Capitan America si merita assolutamente.