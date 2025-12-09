Pulisic Milan, meglio di lui ha fatto solo Paloschi in rossonero. Il dato. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

L’efficacia e la rapidità di esecuzione di Christian Pulisic continuano a riscrivere le statistiche del Milan. La sua recente doppietta da subentrato ha sorpreso tutti, ma il primo gol in particolare è entrato di diritto nella storia recentedei rossoneri per la sua velocità fulminea.

Come riportato dall’autorevole agenzia statistica Opta, Christian Pulisic è andato a segno a soli 35 secondi dal suo ingresso in campo. Per trovare un giocatore del Diavolo capace di realizzare un gol più veloce da subentrato in Serie Abisogna tornare indietro di ben quasi due decenni.

Paloschi, L’Ultimo Più Veloce dell’Americano

Prima dell’esterno americano, il record di gol più rapido da subentrato con la maglia del Milan apparteneva ad Alberto Paloschi. L’attaccante italiano, all’epoca giovanissimo, realizzò la sua rete dopo appena 19 secondi dal suo ingresso in campo, nel lontano 10 febbraio 2008, durante la partita contro il Siena.

Il piazzamento di Pulisic al secondo posto in questa particolare classifica di rapidità sottolinea non solo la sua forma fisica straordinaria – nonostante abbia affrontato la gara con la febbre – ma anche la sua capacità mentale di entrare immediatamente nel vivo dell’azione. L’attaccante statunitense è una risorsa di impatto immediato di cui il Milan non può più fare a meno.

La Decisione Tattica di Allegri e la Visione di Tare

La rapidità con cui Pulisic ha sbloccato il risultato è la dimostrazione che il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tattico esperto e pragmatico, sa perfettamente come e quando utilizzare le sue pedine di maggior valore. In un momento di difficoltà, Allegri ha lanciato il suo asso nella manica, sapendo che l’americano, a prescindere dal minutaggio, avrebbe potuto cambiare l’inerzia della gara.

Il successo immediato di Pulisic è anche la convalida della visione strategica del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare. L’abile dirigente albanese ha puntato su giocatori con una mentalità vincente e una qualità fuori dal comune. In un centrocampo rafforzato dalla leadership di Luka Modrić, il centrocampista croato e Pallone d’Oro, la letalità offensiva di Pulisic è l’arma in più per affrontare il campionato e le ambizioni di alta classifica dei rossoneri. Il suo gol in 35 secondi è un messaggio chiaro a tutta la Serie A: il Diavolo ha la capacità di colpire in un battito di ciglia.