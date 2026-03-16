Rinnovo Pulisic, il Milan congela i discorsi: big della Premier League sull’ex Chelsea, i rossoneri fissano il prezzo

Rinnovo Pulisic, il Milan ha congelato i discorsi sul prolungamento dell’americano: l’Arsenal pronta a fare sul serio

Il futuro di Christian Pulisic al Milan si tinge di giallo proprio nel momento clou della stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Varini, la dirigenza rossonera avrebbe deciso di mettere ufficialmente in stand-by il rinnovo del contratto del calciatore statunitense. La mossa è dettata dal forte e recente interessamento dell’Arsenal, pronto a riportare l’ex Chelsea a Londra per rinforzare il reparto offensivo di Mikel Arteta. Davanti a una simile prospettiva, via Aldo Rossi ha fissato il prezzo del cartellino: servono 75 milioni di euro per strappare Capitan America al Diavolo.

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Rinnovo Pulisic, l’americano verso l’addio? Il Milan valuta la maxi-plusvalenza

Alla luce del rendimento dell’ultima stagione, i rossoneri stanno compiendo valutazioni profonde: l’americano, pur essendo un pilastro dello scacchiere di Allegri, non è più considerato incedibile. Dal canto suo, al giocatore non dispiacerebbe affatto un ritorno in Premier League, campionato dove sente di avere ancora conti in sospeso.

L’Arsenal è uno dei pochi club al mondo in grado di soddisfare le richieste economiche del Milan senza battere ciglio. Si attende ora solo l’offerta ufficiale da parte dei Gunners, che potrebbe sbloccare un effetto domino sul mercato rossonero del 2026.