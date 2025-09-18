Rinnovo Pulisic, situazione serena tra le parti: accordo imminente, il dettaglio sul Decreto Crescita fa sorridere Furlani

Rinnovo Pulisic, l’esterno americano è vicinissimo al prolungamento del contratto: fattore Decreto Crescita determinante

Il calciomercato Milan, la cui proprietà è in mano al fondo americano RedBird, si prepara a compiere un passo cruciale per il proprio futuro: il rinnovo di Christian Pulisic. L’attaccante statunitense, soprannominato “Capitan America” non a caso, è stato senza dubbio il miglior giocatore del Diavolo nelle ultime due stagioni, incantando i tifosi con le sue giocate, la sua velocità e il suo fiuto per il gol. La sua importanza non è solo sportiva, ma anche a livello di marketing e di immagine, specialmente per un club con una proprietà oltreoceano.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i contatti tra le parti, avviati già all’inizio dell’estate, sono destinati a intensificarsi nelle prossime settimane per arrivare a un accordo definitivo. L’obiettivo del Direttore Sportivo Tare e dell’allenatore Allegri è blindare uno dei gioielli più preziosi della squadra, considerandolo un pilastro imprescindibile per il presente e il futuro rossonero. L’attuale contratto di Pulisic scade nel 2027, ma il Milan vuole estenderlo fino al 2029, offrendo al giocatore un segno tangibile di fiducia e stabilità.

Un Adeguamento dell’Ingaggio e i Vantaggi del Decreto Crescita

Il prolungamento contrattuale sarà accompagnato da un importante adeguamento dell’ingaggio. La trattativa prevede un aumento dello stipendio da 4 a 5 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungeranno ricchi bonus legati al raggiungimento di obiettivi individuali e di squadra. Un fattore chiave in questa operazione è il Decreto Crescita, una legge che offre importanti agevolazioni fiscali ai lavoratori che si trasferiscono in Italia, e di cui Pulisic continuerà a beneficiare. Questo vantaggio permette al club di offrire un ingaggio più alto al giocatore, mantenendo i costi complessivi in linea con le proprie politiche finanziarie.

Il Milan ha una chiara visione strategica: investire sui migliori talenti e costruire una squadra competitiva che possa tornare a lottare stabilmente per lo Scudetto. La conferma di Pulisic è un segnale forte in questa direzione. La sua esperienza internazionale, maturata anche con la maglia del Chelsea, lo rende un leader naturale, in grado di trascinare i compagni e di fare la differenza nei momenti chiave. I tifosi milanisti sono in attesa di novità, sperando di poter continuare a godere delle magie del loro numero 11, un vero e proprio talismano che ha saputo conquistare San Siro a suon di gol e assist. Il rinnovo di Pulisic non è solo una formalità, ma un tassello fondamentale per il futuro vincente del Milan.