Rinnovo Pulisic, c’è voglia di anticipare la firma. I rossoneri puntano su di lui per il futuro. Segui le ultimissime

Il Milan è impegnato non solo sul campo, dove il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico toscano del pragmatismo, sta costruendo una squadra solida, ma anche sul fronte dirigenziale. Il club di Via Aldo Rossi deve gestire con estrema cautela le situazioni contrattuali di due pilastri fondamentali per il progetto: Christian Pulisic e il capitano Mike Maignan. Le loro prestazioni stanno decisivamente incidendo sul percorso in campionato, e il Diavolo non può permettersi passi falsi nella pianificazione strategica del futuro.

Pulisic, il Bomber Improvviso e l’Urgenza Rinnovo

La situazione meno complessa, sebbene cruciale, riguarda Christian Pulisic. L’attaccante statunitense, esterno di grande tecnica e velocità, sta vivendo una stagione straordinaria e inaspettata: è il capocannoniere della Serie A a pari merito con Lautaro Martinez. Il suo impatto è misurato da una media gol incredibile, con una rete segnata ogni 64 minuti.

Pulisic si è rivelato decisivo in partite chiave, segnando contro il Torino, il Napoli e nel delicatissimo derby contro l’Inter, a dimostrazione che la sua presenza in campo fa correre più veloce l’intera squadra rossonera. Il suo contratto attuale scade nel 2027, con un’opzione per il 2028, ma l’attuale ingaggio da 4 milioni e l’avvicinarsi del 2026 impongono, o per meglio dire, obbligano il club ad anticipare i tempi per un adeguamento e un prolungamento contrattuale. Al momento non ci sono incontri formalmente fissati, ma dalle parti di Casa Milan filtra un cauto ottimismo sulla riuscita dell’operazione.