Rinnovo Pulisic, tutti i dettagli sulla clausola e l’importanza di Allegri: cosa filtra sul futuro dell’americano

Rinnovo Pulisic, emergono importanti dettagli sulla clausola presente nell’attuale contratto: Allegri vuole blindare l’americano

Christian Pulisic si conferma un punto fermo per il Milan. L’esterno offensivo americano, che giovedì ha compiuto 27 anni, ha regalato un’altra serata da protagonista assoluto, firmando una doppietta decisiva nella difficile trasferta di Udine. Un risultato che ha permesso al Diavolo di conquistare i tre punti in palio. Fin dal suo arrivo nell’estate del 2023, Pulisic ha dimostrato una continuità di rendimento fuori dal comune, superando le aspettative e diventando un elemento insostituibile all’interno della rosa. La sua costanza non è stata scalfita dal cambio di guida tecnica: sotto la gestione dei quattro allenatori che si sono succeduti sulla panchina rossonera, il capitano degli Stati Uniti ha mantenuto sempre un livello di gioco sopra la media.

Grazie alla sua recente doppietta, Pulisic è attualmente il capocannoniere provvisorio della Serie A, a pari merito con Marcus Thuram dell’Inter, entrambi a quota tre gol. I suoi numeri in rossonero sono impressionanti e testimoniano un salto di qualità che lo sta elevando tra i migliori giocatori al mondo nel suo ruolo. Pulisic è l’unico giocatore in Serie A ad aver realizzato almeno 25 gol e 15 assist nelle ultime tre stagioni. Nelle sue 105 partite totali con la maglia del Milan, ha collezionato 36 gol e 24 assist, contribuendo in maniera significativa ai successi della squadra.

Un leader silenzioso che conquista tutti: l’impatto di Pulisic

Arrivato a Milano per soli 22 milioni di euro dal Chelsea, l’impatto di Pulisic sulla Serie A è stato immediato e devastante. Non si è limitato a essere un giocatore di talento, ma si è imposto fin da subito come leader tecnico della squadra, con una continuità di rendimento che lo ha reso un perno fondamentale, persino superando il suo compagno di squadra e amico Rafael Leão. Nelle ultime settimane, il suo ruolo è diventato ancora più importante: Pulisic si sta assumendo responsabilità superiori anche fuori dal campo, un vero esempio di professionalità e leadership. Con il suo carattere mite, è sempre pronto a dare il buon esempio ai compagni, persino quando non parte titolare, come accaduto nelle partite contro Lecce e Bologna, un fenomeno più unico che raro. Un episodio toccante avvenuto al termine della recente partita, come riportato dalla fonte Calciomercato.com, ha mostrato la sua grande umiltà: Pulisic è corso ad abbracciare il compagno Santiago Gimenez, scusandosi per non essere stato preciso in un suggerimento che avrebbe potuto portarlo al gol. Un gesto sincero, un “I am sorry” che ha mostrato ancora una volta il suo grande cuore.

Il futuro è rossonero: il Milan vuole blindare Pulisic

L’amore tra Pulisic e il calciomercato Milan è reciproco. È diventato un beniamino indiscusso dei tifosi e un professionista stimato da tutta la dirigenza. La società rossonera, guidata dal DS Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, considera Pulisic un pilastro per il presente e il futuro del club. L’attuale contratto scade a luglio del 2027, con una clausola di rinnovo automatico fino al 2028 che il club può esercitare tra un anno. Tuttavia, il piano della dirigenza è ambizioso: si punta a un rinnovo del contratto fino al 2029, offrendo un aumento dell’ingaggio da 4 a 5 milioni di euro netti. Il Milan può ancora beneficiare delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita per rendere l’operazione ancora più sostenibile. Inizialmente, Pulisic aveva chiesto tempo per valutare i nuovi programmi del club dopo la scorsa stagione disastrosa culminata con l’ottavo posto, ma l’arrivo del direttore d’orchestra Allegri ha cambiato tutto. Il nuovo e ambizioso progetto rossonero potrebbe ora accelerare il processo che porterà a quel rinnovo tanto desiderato, blindando definitivamente uno dei giocatori chiave del Milan.