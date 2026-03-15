Rinnovo Pavlovic, il Milan prepara la doppia mossa per blindare il serbo: cifre e dettagli

Rinnovo Pavlovic, il Milan vuole attivare l’opzione fino al 2029 e contestualmente iniziare i dialoghi per il prolungamento fino al 2031

Il futuro di Strahinja Pavlovic sembra destinato a tingersi ancora di più di rossonero. Secondo quanto rivelato da Daniele Longo sul proprio canale YouTube, la dirigenza di via Aldo Rossi ha rotto gli indugi per blindare il gigante serbo, uno dei pilastri della difesa di Massimiliano Allegri.

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Nonostante il club vanti già un’opzione per prolungare l’attuale accordo fino al 2029, la strategia di Igli Tare e della proprietà è quella di giocare d’anticipo, premiando la crescita esponenziale del calciatore e spegnendo sul nascere le crescenti sirene provenienti dalla Premier League.

Rinnovo Pavlovic, nuovo ingaggio: cifre e dettagli del contratto fino al 2031

I dialoghi con i rappresentanti del difensore classe 2001 sono già entrati nel vivo. L’obiettivo del Milan è quello di sottoscrivere un nuovo contratto a lunghissima scadenza, portando la validità dell’accordo fino al 30 giugno 2031. Oltre al prolungamento, è previsto un sostanzioso adeguamento economico: l’ingaggio di Pavlovic dovrebbe infatti salire a circa 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Questa mossa non solo riconosce il nuovo status di leader di Strahinja all’interno dello spogliatoio, ma permette al Milan di avere una posizione di forza assoluta in vista del mercato estivo 2026, garantendo ad Allegri la certezza di poter contare sul proprio “muro” per le prossime stagioni.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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