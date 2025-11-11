Rinnovo Modric, il Milan non ha dubbi! Opzione assolutamente da attivare. E il croato ha un obiettivo chiarissimo in mente

Rinnovo Modric, il centrocampista croato vuole vincere dei trofei in rossonero: prolungamento fino al 2027 praticamente scontato

Luka Modrić sta zittendo tutti gli scettici. Grande protagonista con il Milan, il centrocampista croato, nel rispetto delle sue immense qualità, sta dimostrando di essere una pedina sempre più essenziale per i rossoneri, smentendo chi aveva definito il suo trasferimento come una mossa priva di senso.

Il fuoriclasse 40enne è ora concentrato sulla preparazione per i prossimi Mondiali con la sua Croazia, ma la sua priorità rimane spingere il Milan verso la gloria e una stagione ricca di soddisfazioni.

Rinnovo Modric, opzione sul contratto: accordo fino al 2027

Sui dettagli del suo futuro, il giornalista Alfredo Pedullà svela un elemento cruciale:

PAROLE – «Lo scorso 3 giugno vi avevamo svelato come nel suo contratto con scadenza 30 giugno 2026 ci fosse un’opzione per prolungare di un’altra stagione il suo rapporto con il club rossonero».

Secondo Pedullà, quell’opzione non è più una semplice possibilità, ma una vera e propria «sentenza». Ci sono ormai «pochi dubbi sul fatto che il rapporto possa continuare con enorme e reciproca soddisfazione» fino al 30 giugno 2027.

Modrić non ha mai nascosto il suo desiderio ardente di voler vincere qualche trofeo con il calciomercato Milan, e l’inizio di questa stagione è partito con il piede giusto. C’è ancora tanta strada da fare, ma con Luka al centro del villaggio – un giocatore che a 40 anni offre tenuta fisica e mentale sorprendente – ci sono ampi margini per provare ad arricchire la bacheca rossonera.